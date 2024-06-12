AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklara dikkat

AKOM, aşırı sıcaklar nedeniyle İstanbul'da 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda İstanbulluları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

ANKARA İÇİN DE UYARI

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugünden itibaren Ankara’yı etkisine alacak sıcak hava konusunda halkı uyardı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığı çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ankara genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.