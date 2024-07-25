AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AKOM, kentte gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca, kent genelinde bu gece saatlerinden cumartesi akşam saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Temmuz hava durumu raporuna göre,14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Raporda; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek uyarı yapıldı.

Öte yandan Meteoroloji, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, kentte içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği duyuruldu.

Ayrıca AKOM'un uyarısına göre, kent genelinde bu gece saatlerinden cumartesi akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.