AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın (21 Aralık Cumartesi) sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.