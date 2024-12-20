AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü ve kuvvetli yağış etkili olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın (21 Aralık Cumartesi) sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.
Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.