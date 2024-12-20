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AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 20.12.2024 15:26
  • Giriş: 20.12.2024 15:26
  • Güncelleme: 20.12.2024 15:29
Kaynak: AA
AKOM saat verdi: İstanbul'da gök gürültülü ve kuvvetli yağış etkili olacak!
Fotoğraf: AA

İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın (21 Aralık Cumartesi) sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.

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