AKOM saat verdi | İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? (12 Şubat 2025 İstanbul hava durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle sabah saatlerinde kuzey ilçelerde hafif şekilde görülen karla karışık yağmur ve kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yoğunlaşacak.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Dün akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışı, gece boyunca aralıklarla devam etti. İstanbul hava durumu verilerine göre, şu anda kent genelinde sıcaklık 1°C'nin altına düşmüş durumda. Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur beklenirken, öğleden sonra Anadolu Yakası'nda kar yağışı daha yoğun olacak. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artacağı tahmin edilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınması gerektiği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BİTECEK? SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK Mİ?

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar sürecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yavaş yavaş yükselmeye başlayacağı ve hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sürücülerin İstanbul’da buzlanma var mı? sorusuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve don olaylarına karşı önlem almalarının önemini vurguluyor. AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli müdahalelerin yapıldığı ve ulaşım sorunlarının en aza indirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.