AKOM saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul için Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmur etkisini sürdürecek.

İstanbul için saat 09.00-15.00 arası için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul için; Avrupa Yakası boğaz çevresi ile Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmur etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.