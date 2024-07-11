AKOM saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul için Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmur etkisini sürdürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul için saat 09.00-15.00 arası için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul için; Avrupa Yakası boğaz çevresi ile Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmur etkisini sürdürecek.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/XiWcazXC4p— AKOM (@ibbAkom) July 11, 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.