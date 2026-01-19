AKOM saat verdi: İstanbul için kar sağanağı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde -3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başlandı" denildi.

Açıklamada, "Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor."

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

20 Ocak Salı: Parçalı ve bulutlu

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu

22 Ocak Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

24 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu