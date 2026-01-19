AKOM saat verdi: İstanbul için kar sağanağı uyarısı
AKOM'un aktardığına göre, İstanbul'da öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde -3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başlandı" denildi.
Açıklamada, "Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor."
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
20 Ocak Salı: Parçalı ve bulutlu
21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu
22 Ocak Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
23 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
24 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/HfXPbRl3UC— AKOM (@ibbAkom) January 19, 2026