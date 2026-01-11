AKOM saat verdi: İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların pazartesi sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı
13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu
14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu
17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
