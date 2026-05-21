AKOM saat verdi: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C’ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yağışların gece saat 23.00’ten itibaren etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, cuma günü (yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

23 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

25 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu

26 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

27 Mayıs Çarşamba: Az bulutlu ve açık