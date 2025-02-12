AKOM saat verdi: Yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olmaya devam edecek.

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken öğle saatlerinden itibaren Anadolu yakasında kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, gece boyunca molalarla devam etti.

Hâlihazırda il genelinde 1°C’ler ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava (ayaz) ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri devam ediyor. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışının öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte, hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor.

Yetkililer, hava koşulları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve don olaylarına karşı tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı. AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.