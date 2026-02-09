AKOM tarih verdi: İstanbul'a bahar havası geliyor
AKOM'un son yayımlanan raporuna göre İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar sıcaklıkları bekleniyor. Hafta sonuna doğru termometrelerin 15-17 dereceleri görmesi ve bahar değerlerine ulaşması öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Şubat Pazartesi (bugün) raporunda İstanbullulara sıcaklık artışı müjdesi verdi.
AKOM, kentte sıcaklıkların hafta ortasına (Çarşamba) kadar 7-10 derece bandında, mevsim normallerinin altında seyredeceğine dikkat çekti.
Kentte sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren yükselişe geçecek.
Hafta sonuna doğru termometrelerin 15-17 dereceleri görmesi ve bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.
İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen sıcaklıklar şu şekilde:
Pazartesi ve Salı: Hava çok bulutlu ve yerel yağmurlu. Sıcaklıklar 4-10 derece arasında.
Çarşamba: Yağış mola veriyor, ancak hava hala serin (8°C).
Perşembe: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu. Sıcaklıklar 6-13 derece arasında.
Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 9 ile 14 arasında.
Cumartesi: Parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 9 ile 15 arasında değişiyor.
Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 10 ile 17 arasında değişecek.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/CVf8Di1SEi— AKOM (@ibbAkom) February 9, 2026