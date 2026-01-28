AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Haftaya güneşli bir havayla başlayan İstanbul’da hava koşulları yeniden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yeni raporuna göre kentte, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM, yayınladığı yeni raporda yağışların özellikle hafta sonuna doğru etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

ANİ SU BASKININA DİKKAT!

AKOM, cuma ve cumartesi günleri için ise sağanak yağış uyarısı yaptı.

Bu iki günde yağışların şiddetini artırabileceği, metrekareye 15 kilograma kadar yağmur düşebileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YENİ HAFTAYA KARLI GİRİŞ

Öte yandan şubatın ilk günleri kuzeyden gelen soğuk hava İstanbul’da etkili olacak ve sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına inecek.

2 Şubat Pazartesi’yse kar ve karla karışık yağmur İstanbul’da görülecek.