AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) cuma günü 28 dereceyi bulacak hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle düşüşe geçeceğini duyurdu.

AKOM'un açıkladığı verilere göre 26 Mayıs Pazartesi günü şiddetini artırarak 'gök gürültülü sağanak yağış' olarak devam edecek.

Aynı gün kaydedilecek en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.

AKOM verilerine göre perşembe günü 29 dereceyi görmesi beklenen hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle aniden düşmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

AKOM yeni tahminlerini internet sitesinde yayınladı.

Pazar akşam başlayacak yağmur, pazartesi günü şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek.

Cuma günü en yüksek 28 dereceyi bulan hava sıcaklığı pazartesi gününe gelindiğinde 20'ye düşecek.