AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yeniden artıyor

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da çarşamba günü itibarıyla sıcaklıklar yeniden artarak 15 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.

Güncel
  • 02.02.2026 09:48
  • Giriş: 02.02.2026 09:48
  • Güncelleme: 02.02.2026 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından itibarıyla (çarşamba) sıcaklıkların yeniden artarak 15 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu

4 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

5 Şubat Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

6 Şubat Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu

7 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8 Şubat Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

