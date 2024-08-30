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AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?

AKOM, İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havanın 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamada, 5 Eylül'e kadar etkili olacak yağışların kuvvetli olacağı kaydedildi.

Güncel
  • 30.08.2024 13:09
  • Giriş: 30.08.2024 13:09
  • Güncelleme: 30.08.2024 13:18
Kaynak: Haber Merkezi
AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da 5 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havaya ilişkin tahmin raporu paylaşıldı.

Yağışların bölgesel olarak kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, yağışlı havanın 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

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