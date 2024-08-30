AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar etkili olacak?
AKOM, İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havanın 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamada, 5 Eylül'e kadar etkili olacak yağışların kuvvetli olacağı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da 5 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını bildirdi.
AKOM'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havaya ilişkin tahmin raporu paylaşıldı.
Yağışların bölgesel olarak kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, yağışlı havanın 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/C2AE5HhjJP— AKOM (@ibbAkom) August 30, 2024