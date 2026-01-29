Giriş / Abone Ol
AKOM tarih verdi: İstanbul için kar yağışı uyarısı

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur ve salı günü kar yağışı bekleniyor.

Güncel
  • 29.01.2026 09:54
  • Giriş: 29.01.2026 09:54
  • Güncelleme: 29.01.2026 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-65 km/s) esmesi beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

1 Şubat Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, hafif karlı

4 Şubat Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

