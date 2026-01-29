AKOM tarih verdi: İstanbul için kar yağışı uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur ve salı günü kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-65 km/s) esmesi beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
30 Ocak Cuma: Aralıklı sağanak yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
1 Şubat Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
2 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, hafif karlı
4 Şubat Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/3irviu9K8o— AKOM (@ibbAkom) January 29, 2026