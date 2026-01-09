AKOM tarih verdi: İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı
AKOM'un paylaştığı rapora göre İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü ise fırtına ve kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam etkisini tekrar artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına )60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un raporunda pazartesi günü kentte kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
10 Ocak Cumartesi: Fırtına, kuvvetli sağanak
11 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur, yüksekler karlı
12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı
13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu, aralıklı hafif karlı
14 Ocak Çarşamba: Parçalı, az bulutlu
15 Ocak Perşembe: Parçalı, az bulutlu
