AKOM tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yeni haftada çarşamba günü görülecek aralıklı sağanak yağmur dışında parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, gün içerisinde 15-18 dereceler arasında seyreden sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerinde 8-10 dereceler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

20 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu

21 Nisan Salı: Çok bulutlu, gece yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

23 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

24 Nisan Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

25 Nisan Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu