AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar yağışı geliyor

AKOM, İstanbul’da 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 16.01.2026 11:26
  • Giriş: 16.01.2026 11:26
  • Güncelleme: 16.01.2026 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) değerlendirmelerine göre kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri kar yağışı bekleniyor.

AKOM’dan yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın (17 Ocak Cumartesi) itibarıyla etkisini kaybedecek.

Sıcaklıkların 3–5°C düşerek mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Cumartesi günü İstanbul’da aralıklı yağış da bekleniyor.

Aralıklı yağışlar Pazar ve Pazartesi günü yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Salı gününde itibaren ise kar yağışı sona erecek.

AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporu şu şekilde: 

17 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

Min: 3°C – Max: 6°C

Yağış Miktarı: 1–5 kg arası

18 Ocak Pazar

Karla karışık yağmurlu

Min: 2°C – Max: 5°C

Yağış Miktarı: 5–12 kg arası

19 Ocak Pazartesi 

Karla karışık yağmurlu

Min: 2°C – Max: 5°C

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

20 Ocak Salı 

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

Min: 3°C – Max: 7°C

Yağış Miktarı: Sabah yağmurlu

21 Ocak Çarşamba 

Parçalı bulutlu

Min: 4°C – Max: 8°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

22 Ocak Perşembe 

Parçalı bulutlu

Min: 4°C – Max: 9°C

Yağış Miktarı: Yerel yağmurlu

