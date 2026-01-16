AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar yağışı geliyor
AKOM, İstanbul’da 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) değerlendirmelerine göre kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri kar yağışı bekleniyor.
AKOM’dan yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın (17 Ocak Cumartesi) itibarıyla etkisini kaybedecek.
Sıcaklıkların 3–5°C düşerek mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Cumartesi günü İstanbul’da aralıklı yağış da bekleniyor.
Aralıklı yağışlar Pazar ve Pazartesi günü yerini karla karışık yağmura bırakacak.
Salı gününde itibaren ise kar yağışı sona erecek.
AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
17 Ocak Cumartesi
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 3°C – Max: 6°C
Yağış Miktarı: 1–5 kg arası
18 Ocak Pazar
Karla karışık yağmurlu
Min: 2°C – Max: 5°C
Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
19 Ocak Pazartesi
Karla karışık yağmurlu
Min: 2°C – Max: 5°C
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası
20 Ocak Salı
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 3°C – Max: 7°C
Yağış Miktarı: Sabah yağmurlu
21 Ocak Çarşamba
Parçalı bulutlu
Min: 4°C – Max: 8°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
22 Ocak Perşembe
Parçalı bulutlu
Min: 4°C – Max: 9°C
Yağış Miktarı: Yerel yağmurlu