AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava raporunu yayımladı.

Rapora göre pazar günü İstanbul'un yüksek yerlerine kar geliyor.

Pazartesi de karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise kademeli olarak düşecek.

Sıcaklık yarın gün içinde 11 derece olacak, 29 Aralık Pazartesi ise gün içinde sıcaklık 4 derece olacak, akşam ise 0'a kadar düşecek.

MGM'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağı, hafta sonundan itibaren mevsim normalleri altına düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre 26 Aralık Cuma gününden itibaren yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Soğuk ve yağışlı hava ülkenin özellikle batısında etkili olacak.

26 Aralık - 2 Ocak haftasında sıcaklıkların İstanbul'da 0, Ankara'da -3, İzmir'de 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.