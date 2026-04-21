AKOM tarih verdi, uyardı: İstanbul'da sağanak etkili olacak

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre İstanbul’da gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişleriyle birlikte sıcaklıklar düşecek.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasına dikkat çekilen rapırda, sıcaklıklarının 22 Nisan Çarşamba (yarın) gününden itibaren ani düşüşle 6-8°C azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği vurgulandı.

Kentte aralıklarla sağanak etkili olacak.

Haftalık hava durumu tahmini şöyle:

• 22 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, sıcaklık 8-12°C, yağış miktarı 10-20 kg/m²

• 23 Nisan Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8-13°C, yağış beklenmiyor

• 24 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9-16°C, yağış beklenmiyor

• 25 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10-18°C, yağış beklenmiyor

• 26 Nisan Pazar: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 10-20°C, yağış beklenmiyor

• 27 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 11-19°C, yağış beklenmiyor

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü ve yağışlara karşı yurttaşların tedbirli olmasını öneriyor.