AKOM tarih verdi: Yağışlı hava geri dönüyor

İstanbul'da bir süredir etkili olan sıcak hava yerini çarşmaba günü itibarıyla yağışa bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da bugün havanın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Akşam ve gece saatlerinde 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Verilere göre, kentte çarşamba günü itibarıyla yağışların etkili olması öngörülüyor.

Haftalık tahmin öne çıkanlar:

Salı: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor (7°/18°)

Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor (8°/18°)

Perşembe: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur (8°/15°)

Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/13°)

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/14°)

Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (7°/13°)