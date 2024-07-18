AKOM uyardı: Afrika sıcakları devam ediyor

AKOM, başta İstanbul olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika sıcaklarının etkili olacağını bildirerek öğle saatlerinde güneş altında olunmaması konusunda uyardı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. AKOM ayrıca, İstanbul’da 36 dereceyi bulması beklenen aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul’da, gün boyu benzer hava koşullarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

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Aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul’da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.