AKOM uyardı: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'un raporuna göre İstanbul'a Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor. Salı akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar 5-7 derece birden azalacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor" denildi.
Açıklamada, "Bu nedenle halihazırda 18-20 dereceler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren 5-7 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
21 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
23 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
24 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
26 Nisan Pazar: Az bulutlu, açık
