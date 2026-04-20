AKOM uyardı: İstanbul'a Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Bu nedenle halihazırda 18-20 dereceler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren 5-7 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

21 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

23 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

24 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

26 Nisan Pazar: Az bulutlu, açık