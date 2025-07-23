AKOM uyardı: İstanbul’da yılın en sıcak günü yaşanıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı. Uzmanlar, vatandaşlara saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşten kaçınmaları ve bol sıvı tüketmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan Afrika kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, 27 Temmuz Pazar gününün İstanbul’da ve birçok kentte yılın en sıcak günü olacağı belirtildi.

“Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir”

AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 dereceyi aşması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkla birlikte artan nem oranı da yaşam konforunu düşürüyor.

“Poyraz günlük sıcaklığı kırsa da nem bunaltacak”

Akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, 20-50 km/s arası hızla etkili olacağı öngörülüyor. Rüzgârın, hava sıcaklığını bir miktar dengeleyeceği belirtilse de, nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artacağı ve bu durumun “bunaltıcı sıcak” etkisini artıracağı ifade edildi.

“Uzmanlar uyardı: Nem ve sıcak vücudu zorluyor”

AKOM’un açıklamasında uzman görüşlerine de yer verildi. Yüksek nemin, vücudun ter yoluyla ısı düzenleme sistemini zorladığına dikkat çekilerek, vatandaşların özellikle bol su içmesi, açık renkli kıyafetler giymesi ve güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gölgede kalmaları gerektiği vurgulandı.

“11.00–16.00 arası riskli saatler”

Sıcak çarpması riskinin en yüksek olduğu 11.00–16.00 saatleri arasında; yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalıkları bulunan yurttaşların mümkünse dışarı çıkmaması tavsiye edildi. Açıklamada, İstanbulluların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.