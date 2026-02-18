AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son hava tahmin raporunu paylaştı.

Kentte sabah saatlerinde 8 derece civarında seyreden sıcaklığın öğle saatlerinde 3 dereceye kadar gerilemesi, akşam saatlerinde ise 4 derece dolaylarında ölçülmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının 5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞACAK MI?

Yetkililer, ilerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların il genelinde 3 derece ve altına inebileceğini, aralıklı yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanabileceğini belirterek yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.

TRAKYA VE YÜKSEKLERDE KAR, BİRÇOK YERDE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklendiği belirtildi.

EDİRNE’DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne’de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte gece boyunca süren yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara çevrildi. Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.