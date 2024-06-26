AKOM’dan uyarı: Orman yangını riski yüksek

AKOM, kentte sıcak ve rüzgarlı bir hava beklendiği bilgisini vererek orman yangını riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde ‘orman yangını’ riski bulunduğunu açıkladı.

AKOM verilerine göre, hafta boyunca İstanbul’da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem İle birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

AKOM, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını olasılığının, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini belirtti.

Ayrıca, İstanbullulara güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak adına kapalı alanlarda kalınması tavsiyesinde bulunuldu.