AKP 23 yılın satış rekorlarını kırdı

AKP iktidarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Türkiye’nin özelleştirme tarihi, AKP iktidarlarında adeta yeniden yazıldı. AKP’li yıllarda Türkiye, tarihinde olmayan büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edilirken kamu kurumları kiracı durumuna düşürüldü.

Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı da iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. AKP'nin iktidara geldiği Kasım Haziran 2025’e kadar gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 33 milyar 739 milyon 241 bin TL olarak gerçekleşti.

İktidarın kamu varlıklarını haraç mezat elden çıkarma geleneği, 2025 yılında da sürdürüldü. 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 döneminde kamu taşınmazı satışından elde edilen gelirin, 2002-2025 döneminin en yüksek tutarı olduğu öğrenildi. Ocak-Haziran 2025 döneminde kamu taşınmazı satışından toplam 8 milyar 422 milyon 630 bin 320 TL gelir elde edildi.

2025’in henüz ilk yarısında 8,4 milyar TL olan kamu taşınmazı satışından elde edilen toplam gelir, 2002-2024 döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 12 milyon 56 bin TL

2007: 1 milyar 137 milyon 243 bin TL

2012: 564 milyon 645 bin TL

2017: 343 milyon 279 bin TL

2022: 7 milyar 597 milyon 244 bin TL

2023: 3 milyar 914 milyon 583 bin TL

2024: 4 milyar 97 milyon

308 bin TL

YOK YOK

Ocak-Haziran 2025 döneminde satışı gerçekleştirilen bazı taşınmazlar şöyle:

• Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ağrı’da bir taşınmaz.

• Aydın Kuşadası’nda Maliye arazisi.

• İstanbul Şile’de Maliye’yeait iki arazi.

• Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara Yenimahalle’deki iki taşınmaz.