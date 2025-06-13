AKP 5 büyükşehirde büyük kan kaybetti

Politika Servisi

ORC Araştırma'nın beş büyükşehirde yaptığı ankette CHP, AKP ile oy farını açtı. Özellikle son genel seçimde Cumhur İttifakı'nın birinci olduğu Adana'daki sonuç dikkat çekerken, Malatya'daki fark ise yüzde 40'lardan 12'ye kadar düştü. Türkiye’de siyaset arenasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ederken, anket şirketlerinin araştırmaları da dikkatle takip ediliyor.

ORC Araştırma, beş büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin ilk sırada yer alması ve Malatya'da farkın yüzde 40'lardan yüzde 12'lere kadar düşmesi dikkat çekti.