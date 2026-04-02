AKP açıkladı: Newroz resmi tatil oluyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu 21 Mart tarihinin Newroz nedeniyle resmi tatil ilan edileceğini açıkladı.

Zorlu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

AKP'ye yakın gazetecilerden Sinan Burhan’ın sunduğu programda konuşan Zorlu, Newroz’un resmiyet kazanması sürecine ilişkin teknik hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

Zorlu, geçtiğimiz yıl İstanbul’da, bu yıl ise Gaziantep’te kutlanan Newroz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla Türk dünyasının ortak bayramı olarak resmiyet kazanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Zorlu şöyle devam etti: "Resmi bayram olma durumu var, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde yetkili kurullarımızla bunu konuştuktan sonra hayata geçirme iradesindeyiz. İnşallah diyelim o yönde bir irademiz var, önümüzdeki aylarda somut bir niteliğe kavuşacaktır."

DEM PARTİ VE CHP YASA TEKLİFİ VERMİŞTİ

Newroz'un resmi tatil ilan edilmesi için CHP'li ve DEM Parti'li vekiller yasa teklifi vermişti. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezail Temelli ve Gülistan Koçyiğit ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu konunun yasalaşması için tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sunmuşlardı.