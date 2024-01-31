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AKP adayı Murat Kurum'dan otobüsle ‘taksi hizmeti’ vaadi

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" iddiasında bulundu.

Yerel Seçim 2024
  • 31.01.2024 14:28
  • Giriş: 31.01.2024 14:28
  • Güncelleme: 31.01.2024 14:46
Kaynak: DHA
AKP adayı Murat Kurum'dan otobüsle ‘taksi hizmeti’ vaadi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında biraraya geldi.

Vaatlerini anlatan Kurum, şu iddiaları dile getirdi:

"Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. İstiyoruz ki, huzur içerisinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak."

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