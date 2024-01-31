AKP adayı Murat Kurum'dan otobüsle ‘taksi hizmeti’ vaadi

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak" iddiasında bulundu.

Yerel Seçim 2024 31.01.2024 14:28 Giriş: 31.01.2024 14:28

Güncelleme: 31.01.2024 14:46 Kaynak: DHA

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında biraraya geldi. Vaatlerini anlatan Kurum, şu iddiaları dile getirdi: "Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. İstiyoruz ki, huzur içerisinde belediye otobüsünden inen hanım kardeşim evine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde de iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına bırakacak." Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında 'vaat' polemiği