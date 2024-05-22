AKP Adıyaman İl Başkanı Bulucu görevinden istifa etti

AKP Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, gerekçe açıklamadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, partisinin genel merkezinden affını isteyerek istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 15 yıldır AKP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Bulucu, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Adıyaman'da 1.5 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Bulucu, "Büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm Adıyaman İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar teşkilatta hangi görevde bulunduysam, tüm bu görevleri bir dava şuuruyla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan özel sevgi muhabbetimizle en iyisini yapma gayretinde olduk" dedi.

Açıklamasında, 6 Şubat depremlerine, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bulucu, kısaca şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanlığı görevini üstelendiğim süreçte herkesin de malumu olduğu üzere Adıyaman’ımız 6. Şubat felaketinden çıkmıştı. Görev tevdi edildikten sonra sorumluğumuz ne derece önemli ve hassasiyet istediğinin farkındaydık. Bu süreci dinamik bir şekilde yürütmek ve teşkilatımızı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayretle o mobilazisayonu çok kısa süre içerisinde sağlayarak teşkilat olarak 14 Mayıs seçimlerine hazır hale geldik. Malum olduğu üzere halkımızın bizlere olan güveni ve teveccühü ile 14 Mayıs’ta büyük bir zafer kazandık.

Yine 28 Mayıs’ta tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, büyük bir zaferle çıkmanın onurunu yaşadık. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu kısa zaman dilimi içerisinde çok dinamik bir süreci yaşadık. Bir yandan vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin sorunlarının çözülmesi için gayret sarf ederken diğer yandan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarımızı noksansız bir şekilde tamamladık. Adıyaman ilimiz genelinde özellikle ilçeler bazında büyük bir başarı söz konusu olsa da merkez ilçede hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmamız bizleri derinden etkiledi.

Milletimizin verdiği karar demokrasiye inanan bir hareket olarak başımızın tacıdır. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için Partimizin bir neferi olarak, Genel Merkezimizden şerefle yürüttüğüm il başkanlığı görevinden affımı istirham ettim."