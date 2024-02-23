'AKP anketi' iddiası: Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a fark attı

AKP’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu iddia edildi. Mansur Yavaş tercihinde 'sosyal yardımlar' öne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP anketinden Mansur Yavaş'ın önde çıktığı öne sürüldü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın haberine göre, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor. İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AKP’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN FARK

AKP’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor.

'SOSYAL YARDIMLAR'

Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak.

Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde. Yavaş’ın sessiz sedasız yaptığı yardımların AKP’nin bu konudaki hakimiyetini ortadan kaldırdığı görülüyor. Tabii bu kalemin, “belediye icraatı” olarak görülmesi de son yıllardaki halin, en önemli göstergesi…