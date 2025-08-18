AKP anketlerde ikinci

Sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası Temmuz ayındaki 16 araştırma şirketinin verilerini derledi.

Araştırmada; ADA, ALF Araştırma, AREA, ASAL, BETİMAR, GENAR, GÜNDEMAR, HBS Araştırma, OPTİMAR, ORC, Özdemir Araştırma, Ser-Araştırma, TEAM Araştırma, THEMİS, Türkiye Raporu ve Yöneylem şirketlerinin verilerine yer verildi.

Temmuz ayında CHP yüzde 33,0 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 32,1 ile ikinci parti oldu.

Araştırmada, Haziran ayına göre; CHP’nin oyunu yüzde 0,3 artırdığı AKP’nin ise 0,8 artırdığı görülürken, en çok kaybedenin yüzde 0,6 ile YRP ve 0,5 ile MHP olduğu görüldü.

Diğer partilerin oy oranı şöyle: DEM yüzde 9,4, MHP yüzde 7,8. İYİ Parti yüzde 4,6 oldu.