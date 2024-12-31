AKP anlayışı KİT’leri batağa sapladı

Havva GÜMÜŞKAYA - Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay’ın Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) yönelik 2023 denetimleri kamunun zarar ettirildiğini ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) TRT’ye, Et ve Süt Kurumu’ndan ÇAYKUR’a birçok KİT kamu zararlarıyla karşı karşıya kaldı. Sayıştay’ın denetimleri hep bu kurumlarda yaşanan usulsüzlüklere hem de zararlarına ayna tuttu.

Denetimlere göre TCDD şirketlere fazladan ödeme yaptı, TRT herkesten topladığı vergilerle yandaşlara imkanlar sağladı, Et ve Süt Kurumu’nun üretimi azalırken ithalatı arttı, ÇAYKUR ise adeta borçlanma sarmalına girdi.

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VAGONLAR USULSÜZLÜK TAŞIYOR

TCDD işletmesindeki Marmaray ve Başkentray’ı ücretsiz kullanan TCDD personelinden kaynaklanan fiyat farkının İBB ve ABB bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Personeli, mevzuata aykırı şekilde ücretsiz geçişten yararlandıran kurumun, yanlış hesaplamalar ile şirketlere ise fazladan ödemeler yaptığı tespit edildi.

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EÜAŞ ŞİRKETLERDEN ALACAKLARINI ZAMANINDA TAHSİL EDEMİYOR

Yurttaşlar fatura gecikmelerinde kesintilerle karşı karşıya kalırken, elektrik dağıtım şirketlerinin ödemeleri EÜAŞ tarafından zamanında tahsil edilemiyor.

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ÇAYKUR BORÇLANMA SARMALINDA: DAĞ GİBİ BORÇLAR VE USULSÜZLÜKLER

Varlık Fonu’na devrinin ardından mali yapısı altüst olan ve “AKP’nin çiftliği” haline getirilen ÇAYKUR'un borç sarmalına girdiği ortaya çıktı. 2023 yılında 25,7 milyar TL’lik banka kredisi kullanan kurumun içinde bulunduğu borç batağı ve kamu zararına yol açan usulsüz uygulamaları mali denetimler ile ortaya konuldu.

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GARANTİLER BOŞA, FATURA KAMUYA

Kamu-Özel İşbirliği projelerinde, hedeflerin tutmaması sonucu milyonlarca lira kamu zararına yol açıldı. Yolcu garantileri karşılanamadı, 393 milyon TL şirketlerin kasasına aktı.

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ÜRETTİĞİNDEN ÇOK İTHAL ETTİ

Et ve Süt Kurumu’nun denetim raporlarında kurumun üretiminin azaldığı ithalatı ise rekor düzeyde artırdığını ortaya çıkardı. Kurum’un et ve hayvan ithalatı kaynaklı yurt dışı mal alımlarında yüzde 19 bin 120 oranında artış meydana geldi.

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TOPLARKEN TARAFSIZ, DAĞITIRKEN YANLI: TRT’DEN 18,2 MİLYARLIK BANDROL GELİRİ

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket gerekçesiyle tartışılan TRT’nin, 2023 yılında yurttaşlardan 18,2 milyar TL’lik bandrol geliri elde ettiği ortaya çıktı. TRT’nin, kurum dışından temin ettiği programlar için 6,1 milyar TL ödediği, yöneticilerine ise 3,3 milyon TL maddi menfaat sağladığı öğrenildi.