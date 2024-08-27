AKP artık kendisine kadro bile bulamıyor

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na atanan Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül’e, iki görevden birini seçmesi çağrısında bulunarak, "Bir baro başkanı aynı zamanda bir partinin il başkanı olursa, o baronun tüm meselelerde adil ve siyaset üstü bir tutum alabileceğine kimse inanmaz" dedi.

Gül’ü ya Baro Başkanlığından ya da İl Başkanlığından istifa etmeye çağıran Akdoğan, “Tuzla birlikte ateş, su, toprak, tahta ne varsa hepsi koktu ya, alın size bir koku daha. Cumhurbaşkanı, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığına Baro Başkanı Muhammet Burak Gül’ü atamış. AKP öyle bir döneme geldi ki kendisine kadro bulamıyor. Baro Başkanı temsil ettiği avukatların tüm işini gücünü bırakıyor ve İl Başkanlığı’na koşuyor. Böyle bir baronun adil ve siyaset üstü olduğuna kim inanır” ifadelerini kullandı.