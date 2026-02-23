AKP baklayı ağzından çıkardı: Neden Kasım 2027?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, AKP’nin erken seçim için neden Kasım 2027’yi tercih ettiğine dair bir yazı kaleme aldı.

Yetkin Report'ta yer alan "AK Parti, Baklayı Ağızdan Çıkardı: Erdoğan’ın Aday Olabilmesi İçin…" başlıklı yazısında Murat Yetkin, "Malumun ilamı da diyebilirsiniz ama Ankara’da herkesin konuştuğunu nihayet bir AK Parti yetkilisi açık seçik söyledi: AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki seçimde yeniden aday olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı almasını istiyor. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş geçenlerde akıllarından geçen erken seçim tarihini, seçimin normal zamanı olan Mayıs 2028’den altı ay kadar önce, Kasım 2027 olduğunu söylemişti. Dün (22 Şubat) AK Parti’nin parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş buna Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ihtiyaç duyduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Yazısında, “Madem CHP lideri Özgür Özel, erken seçimi 2026’da yapması kaydıyla yeniden aday olmasını kabul edeceğini söylüyor, neden AK Parti’nin tartıştırdığı tarih Kasım 2027?” diye soran Yetkin, şöyle devam etti:

“Büyükgümüş’ün buna yanıtı, 2023 seçimlerinde seçmenin kendilerine iki mesaj verdiği şeklinde olmuş:

• Deprem hasarını toparlayın,

• Ekonomiyi düzeltin.

Büyükgümüş, deprem hasarı kısmını hallettiklerine inanıyor, “2026-2027 yıllarında ekonomik sorunların aşılması için bir imkân gördüklerini” söylemiş Kanal 7’de.

Ekonomi düzelmezse, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı devam ederse mi ne olur? Şimşek’e “Sen başka tarafa bak, ya da yine izne çık” denir, vanalar açılır, yıllardır asgari ücretliden emekliden esirgenen ücretler, Erdoğan’ın aday olup seçilmesi için verilir.

Gün itibarıyla görünüm budur.”

