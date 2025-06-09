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AKP bayram sonrası kampa giriyor: Masada hangi başlıklar var?

AKP bayram sonrasında Kızılcahamam'da il başkanları ve milletvekilleri ile kamp düzenleyecek. Kampa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak.

Siyaset
  • 09.06.2025 14:33
  • Giriş: 09.06.2025 14:33
  • Güncelleme: 09.06.2025 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
AKP bayram sonrası kampa giriyor: Masada hangi başlıklar var?
Fotoğraf: AA

AKP bayram sonrasında Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla il başkanları kampı yapacak. Temmuz ayının 2. haftasında ise milletvekilleri kampı olacak.

AKP'de 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

Kamplara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.

Ele alınacak başlıklar arasında "yeni süreç" ve "yeni anayasa çalışmaları" olacak.

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