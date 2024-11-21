AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

AKP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenleyen 23 yaşındaki E.Z. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında bir şüphelinin 2 kaldırım taşını AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasının camına atarak kırılmasına neden olduğu olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucu eşkalinden şüphelinin E.Z. (23) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Başakşehir'deki ikametinde yakaladı.

Yapılan aramada kullanıma hazır bir uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi.

"PSİKİYATRİ" BÖLÜMÜNDE 4 KAYDI BULUNUYOR

Şüphelinin sorgulamasında "hakaret" suçundan arandığı, "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "yağma"dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan zanlının, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve olay gecesi aşırı alkollü olduğu iddiasıyla olayın nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği ifade edildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde E.Z'nin bu yıl içinde bir hastanenin "psikiyatri" bölümünde 4 kaydı bulunduğu belirlendi.

Konuyla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.