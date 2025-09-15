AKP binası önünde "Gazze" nöbeti: 3 polis görevden uzaklaştırıldı

Adana Valiliği, kentteki AKP İl binası önünde Gazze için oturma eylemi yapan kadına müdahaleyle ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Dün X’te yayınlanan görüntülerde Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan Fevziye Şenoğlu’nun tartaklandığı, bir polisin müdahale ettiği Şenoğlu’na "O zaman Gazze’ye gidin" dediği duyulmuştu.