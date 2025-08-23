AKP binasında gözaltı

AKP Osmaniye İl Başkanlığı binasında bir yurttaş gözaltına alındı. 15 Ağustos günü 32 yaşındaki Y.Ç. İl Başkanlığı binasına giderek AKP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile görüşmek istedi. Parti çalışanlarının çay, su ikram edip beklemesini söylediği Y.Ç. İl Başkanlığı’na gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Çarşı Şehit Hayrettin Mennan Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Y.Ç.’ye “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlaması yöneltildi.

‘ÇAY İKRAM EDELİM’ DEDİLER

Y.Ç. ifadesinde, “Mehmet Sadi Binboğa’yı şahsen tanımam, ancak bundan yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen bir olaydan dolayı kendisi ile konuşmak istedim. Bugün saat 14.45 sıralarında AK Parti il binasına gittim. İçeriyi girdiğim de girişte görevli polis memurları vardı üst katta ise başkan vekilleri vardı. Ben direkt üst kata çıktım, kimse bana 'nereye gidiyorsun' diye sormadı. Yukarı çıktığımda orada bulunan çalışana ‘İl Başkanı ile görüşmek istiyorum’ dedim. O da bana ‘Şu an burada değil, buyurun çay ikram edeyim’ dedi…” ifadelerini kullandı.

‘BANA İFTİRA ATTILAR’

Y.Ç. ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Ben de davete icabet ettim ve oturdum, bir bardak su istedim. Daha sonra orada bulunan adını bilmediğim bir şahsa, ‘Başkan ile görüşmem gereken özel bir husus var’ dedim. Ben daha bunları söylerken üç veya dört dakika içerisinde aşağıda bulunan görevli polis memurları yanıma geldi ve beni aşağıya davet etti. Aşağı indikten kısa bir süre sonra bir resmi ekip geldi ve beni polis merkezi amirliğine getirdi. Ben parti binasına sadece konuşmak için gittim halka açık bir yer olduğu için kimseden randevu almadım. Ben parti binasına girdikten sonra herhangi bir suç teşkil edecek bir eylem ya da söylemde bulunmadım. Neden polis merkezine getirildiğimi bilmiyorum. Benim Mehmet Sadi Binboğa ile bir husumetim yoktur. Herhangi bir suç işlemek üzere oraya gitmedim sadece görüş alışverişi yapmaya gittim. Yaşanılan anlattığım gibidir, ben herhangi bir suça iştirak etmedim, hakkımda isnat edilen suçlamaların tamamı asılsızdır. Bana iftira atıldığını düşünmekteyim, suçumun olmadığı takdirde beni yapmadığım suçlardan dolayı polis merkezine getirilmeme sebebiyet veren İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa’dan şikâyetçiyim.”