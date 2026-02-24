AKP bitti, reklam girdi: İktidarın anlatacak hikayesi yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, “CHP’nin somut vaatleri ve sorunlara yönelik çözüm önerileri” kapsamında 2 Mart’ta gerçekleştirilecek tanıtım toplantısının detayları konuşuldu. Toplantıda öte yandan, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “Görüşme kısıtlaması” tartışmaları da gündeme geldi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin yakıcı sorunlarının yaşandığı gündem başlıkları ele alındı. Toplantıda, eğitimden sağlığa, yargıdan tarıma kadar birçok alandaki sorunlara yönelik CHP’nin çözüm önerileri de ortaya konuldu.

TANITIM TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulları üyelerince yürütülen çalışmaların, 2 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. 2 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinliği, “CHP’nin somut vaatlerinin tanıtım toplantısı” olarak nitelendiren parti kurmayları, “Politika kurulu başkanlarımız şu ana kadar ekonomide, uyuşturucuyla mücadelede, sağlıkta, tarımda, kadına şiddetle mücadelede ve daha birçok başlıkta ülkenin sorunları için ne çözüm düşündüğümüzü gösteren basın açıklamaları yaptı. Genel başkanımız bunların hepsini toparlayan, başlıklar halinde duyuran bir toplantı düzenleyecek. Politika kurulu başkanlarımız da kurul üyeleriyle orada olacak” diye konuştu.

REKLAMLA ALGI

AKP’nin elinde toplumu ikna edecek argüman kalmadığını savunan CHP kurmayları, şunları söyledi:

“Deprem kentlerini ayağa kaldıramadılar, konutları vadettikleri zamanda teslim edemediler ama reklam filmi çekerek depremzedeyi ve tüm halkı kandırmaya çalıştılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iftara gittiği eve reklam aldı. Panolu iftar yemeği gerçekleştirildi. Artık halk, bu göz boyama çabalarına kanmıyor. İnsanlar şikayetçi. İktidar çözüm üretemiyor, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete üst perdeden cevap vererek gündemi değiştirmeye çalışıyor. AKP artık, yalnızca reklamla algı yaratmaya çalışıyor. AKP bitti, reklam girdi.”

İMAMOĞLU ZİYARETLERİ

CHP’liler, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in atamasının ardından CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretlerin engelleneceği iddialarını da değerlendirdi. Bakanlıktaki görev değişikliklerinden kaynaklı gecikmelerin kısa zamanda çözüleceğinin altını çizen CHP’liler, “Yeni haftada da İmamoğlu’na ilk ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu gerçekleştirdi. Şimdilik bir sorun yok gibi görünüyor. İmamoğlu’nun görüşmelerini, çalışma ortamını kısıtlama girişimi olursa, buna en üst perdeden tepki gösteririz” ifadelerini kullandı.