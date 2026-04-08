AKP Bursa Büyükşehir için aday çıkaracak: İsim belli oldu

AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği seçimleri için adayı Belediye Meclisi üyesi Şahin Biba oldu.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi yapılacak. Büyükşehir Belediye Meclisi, perşembe günü saat 11.00’de toplanacak ve seçim sonucunda başkanvekili belirlenecek.

AKP'YE GEÇME İHTİMALİ

Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimler ve belediyenin geleceği tartışma konusu olmaya başlamıştı.

106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin yeniden AKP’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

MECLİS ARİTMETİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:

AKP: 50

CHP: 41

MHP: 8

İYİ Parti: 3

BBP: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

Türkiye İttifakı Partisi: 1

Bağımsız: 1

Bu dağılım, Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu gösteriyor.

SON DÖNEMDE BENZER ÖRNEKLER YAŞANDI

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve müdahaleler sonucu bazı belediyelerin yönetimi el değiştirdi.

Esenyurt ve Şişli’de kayyum atamalarıyla, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da tekrar edilen seçimlerle, Beykoz’da ise belediye yönetimindeki değişimle birlikte toplamda 5 belediye AKP yönetimine geçti.

Bu süreçlerde yaklaşık 1,5 milyonu aşkın seçmenin oy verdiği belediyelerin yönetiminde değişiklik yaşanması, “seçmen iradesi” tartışmalarını da beraberinde getirdi.