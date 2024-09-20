AKP büyüttü, AKP ödüllendirdi

Ekonomi Servisi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2024 yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin Türkiye sonuçları dikkat çekti. Dünya çapında tanınan inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR) yayımladığı listede Türkiye’den 43 firma yer aldı. Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini korudu. Listede 81 firmayla birinci Çin olurken, üçüncü sırada 38 firma ile ABD bulunuyor. Türkiye’nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 3,7 oldu. Müteahhitler için AKP'li Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün ödül töreni düzenlenmişti.

Öte yandan en büyük ilk 50 arasında 1 Türk firması yer alırken ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girdi. Türk firmaları sıralamasında ilk 20’de yer alanların çevre katliamlarıyla anılan ve kamu ihaleleriyle büyüyen holdingler olması ise dikkat çekti. İlk 20’de yer alan bazı şirketler şöyle: Limak, Rönesans, Yapı Merkezi, Cengiz, Çalık Enerji, TAV, TEKFEN, Kolin, Bayburt Grup.

• Limak: Dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında ikinci olan Limak AKP’nin gözdelerinden. 2011-2024 arasında 11 milyar 60 milyon 975 bin TL’lik 21 ihale alan Limak, ayrıca 19 kere KDV istisnası ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar tanıyan teşvik belgelerinden de faydalandı.

• Rönesans: Rönesans deprem konutu ihalelerinde öne çıkan firmaların başında geliyor. Son olarak ağustos ayında Hatay’da deprem konut ihalesini kazandı. 773 adet konut için 2 milyar 336 milyon lira alacağı açıklandı. Şirket ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve Marmaris Okluk’taki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’ni inşa etmişti.

• Yapı Merkezi: Tanzanya’da çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ödememesiyle gündeme gelen şirket son olarak mayıs ayında TCDD’den 4,4 milyar TL’lik ihale aldı. Yapı Merkezi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, TOGG’un Gemlik Tesisi, Avrasya Tüneli gibi projeleri de üstlenmişti.

• Cengiz: Limak gibi dünya genelinde en çok kamu ihalesi alan şirketlerin başında gelen Cengiz Holding de bu yolla büyüdü. Birçok kamu ihalesinde adı geçen Cengiz Holding’in ismi en son Artvin Ardanuç’ta ikinci Cerattepe olarak anılan projeyle gündeme geldi. Cengiz İnşaat son 13 yılda aldığı 31 ihaleyle 18 milyar 250 milyon 656 bin TL gelir elde etti.

• Kolin: AKP’nin gözde firması olan Kolin son 13 yılda tam 50 ihale aldı. Bu ihalelerden şirketin kazancı tam 28 milyar 974 milyon TL oldu. Kolin son olarak da TCDD’den, 8,1 milyar TL’lik ihale aldı.

• Bayburt Grup: Bayburt Grup da yıllardır devletten milyarlık ihaleler alıyor. Son olarak Grubun bünyesindeki Özgün Yapı’ya, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 830 milyon TL’lik ihale verildi. Erdoğan'dan üç kez ödül alan Bayburt Grup’un patronu Abdurrahman Şentürk, şubat ayında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından hapis cezası almıştı.