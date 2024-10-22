AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na saldırıya ilişkin dava başladı

AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na tüfekle ateş eden Erdem Kaya'nın yargılanmasına başlandı

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Kaya, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle katılmadı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin yaklaşık 1 ay önce intihar girişiminde bulunduğu için yürüyemediğini savunarak, "Müvekkilimin psikolojik sorunları var. Kendisi Çukurova Devlet Hastanesi'nde uzun süre psikiyatrik tedavi görmüştür. Sanığın herhangi bir siyasi partiye üyelik kaydı bulunmamaktadır" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Hakim, Kaya'nın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.