AKP, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar emekli maaşlarına düzenleme için toplanıyor

En düşük emekli maaşlarına düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantı planlanıyor. Yarın ya da perşembe günü yapılacak toplantıda SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının, Aralık ayı enflasyon zammı uygulandıktan sonra ortaya çıkan en düşük emekli maaşı olan 18 bin 839 liraya tamamlanmasına ilişkin etki analizi ve bütçeye getirdiği yük belirlenecek. Aradaki farkın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması için hazırlanacak kanun teklifinin bu ay sonuna kadar çıkarılması planlanıyor.

AK Parti, en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma yürütüyor. Şu anda 4 milyon 11 bin 700 emekli, "en düşük emekli maaşı" olarak belirlenen 16 bin 881 TL alıyor. Kök maaşı bunun altında kalan emeklilerin maaşları bu rakama tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığının aktardığı kaynaktan karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yarın veya perşembe günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bu düzenleme konusu ele alınacak. Emekli maaşlarına refah payı olup olmayacağı konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

2026 Ocak-Temmuz dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 12.19 oranında, memur emeklilerine de toplu sözleşmeden kaynaklanan farkla birlikte 18,6 oranında zam uygulanacak. Bu zamlar, mevcut 16 bin 881 liranın altında kalan kök maaşlara yansıtılacak. Aralık ayı enfasyon oranıyla yeni en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira olarak belirlendi.

Bu durumda örneğin 13 bin lira maaş alan emeklinin yeni kök maaşı 14 bin 584 lira oldu. Bu rakamın yeni ortaya çıkan en düşük emekli maaşı olan 18 bin 938 liraya tamamlanması için, kaç kişinin maaşının bu rakama tamamlanacağı konusunda etki analizi yapılacak. Kök maaşı 14 bin 584 liraya çıkan emekliye, arada kalan 4 bin 394 lira Hazine ve Maliye Bakanlığından karşılanacak. 4 milyon 11 bin 700 emeklinin kök maaşlarındaki kademeli iyileştirmenin bütçeye yüküne ilişkin etki analizi çalışması yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının farkı karşılaması için kanun çıkarılması gerekiyor.

Öte yandan, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili hazırlanacak kanun teklifine, asgari ücrete yüzde 27 oranında yapılan artışla birlikte işverene işçi başına verilen 1000 liralık desteğin 1270 liraya çıkarılması ilişkin düzenleme de konulacak. Kanun teklifinin bu ayın sonuna kadar çıkarılması planlanıyor.