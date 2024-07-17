AKP darbe girişiminden nemalandı

Haber Merkezi

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Hatimoğulları'nın gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi, ardından ilan edilen OHAL, emekli maaşları, yoksulluk, mülteciler vardı.

Geçmiş dönemlerde yaşanan tüm darbelerin en ağır bedelini işçilerin, emekçilerin, yoksulların, solcuların, sosyalistlerin ve muhaliflerin ödediğini söyleyen Hatimoğulları, "Bizler DEM Parti geleneği olarak siyasi ve askeri darbelere karşı tutumuz çok açık ve nettir. Darbelerin sadece kazananı, o darbeyi gerçekleştiren klik ve ona bağlı güçler olmuştur. Kaybedeni de Türkiye olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ve devam eden darbenin kaybedeni yine Türkiye olmuştur” dedi.

AKP’nin darbe girişiminde nemalandığını belirten Hatimoğulları, "Ankara Gar Katliamı ve Suruç Katliamı'ndan sonra iktidar, ‘Bu katliamlar iyi oluyor bizlerin oyları artıyor' diyerek, bu katliamlar üzerinden, yani insan kanı üzerinden bu rejimi inşa etti. 15 Temmuz Türkiye halklarına karşı kurulmuş büyük bir komplodur. 15 Temmuz Türkiye’de zamana yayılmış siyasi darbedir ve kolluk kuvvetleri ile yargı tarafından desteklenmiş bir darbedir” diye konuştu.

Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyum atandığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz askeri darbe dönemlerinde dahi kayyumlar atanmadı. Bu darbe 12 Eylül askeri darbe girişiminden daha beter bir darbedir. Alın size 100 yıl boyunca hatırlayacağımız bir darbe fotoğrafı. Hakkari Valisinin Hakkari Belediyesine kayyum olarak atanmasının belgesi. Askeri güçle bunu sağladıklarının belgesi bu fotoğraftadır. Bu fotoğrafı asla unutmayacağız. Yürüyüşlerimizle nöbetlerimizle direnişimizle Hakkari’de atanan kayyum el çektirilene kadar orada belediye meclisi tarafından seçilen ve bütün yasal prosedürlere uygun olan halkın iradesini temsil eden Viyan Tekçe başkan vekili olarak atanana dek kayyuma karşı mücadelemiz devam edecektir.”