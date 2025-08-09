AKP dayattıkça öğrenciler kaçıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yayımlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının birinci nakil yerleştirme sonuçları iktidarın imam hatip ve meslek liselerine yönelik politikaların çocuklara tesir etmediğini yeniden ortaya koydu. 4 Ağustos’ta yayımlanan genel yerleştirme sonuçlarında 4 bin 898 olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin boş kontenjan sayısı birinci nakil yerleştirme sonuçlarında 5 bin 469’a ulaştı. Buna göre 571 öğrenci meslek liselerinden kaydını aldırdı.

Benzer bir değişim imam hatip liselerinde de yaşandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre 4 bin 898 boş kontenjanı kalan imam hatip liselerine birinci nakil döneminde yalnızca 61 öğrenci nakil oldu. Buna göre imam hatip Anadolu liselerindeki boş kontenjan sayısı 3 bin 764 olarak kaydedildi.

Anadolu liselerinde ise 143 olan boş kontenjan sayısı, ilk nakil dönemiyle birlikte 164’e yükseldi. Genel yerleştirme sonuçlarında boş kontenjanı olmayan fen liselerinde ilk nakil döneminde 7, yine tamamen dolan sosyal bilimler liselerinde ise 4 kontenjan boşaldı. Genel yerleştirme döneminde 8 bin 866 olan toplam boş kontenjan sayısı ilk nakil döneminin sonucunda 9 bin 588’e yükseldi.

ARTIŞ YAŞANMAYA DEVAM EDECEK

İmam hatip ve meslek liselerinin nitelik algısının güçlendirilmeden kontenjanların dolmayacağına dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal, “Madem bu okulları nitelikli okullar statüsünde öğrencilerin karşısına çıkarıyor ve sunuyorsak o halde bu okulların da o niteliği sağlayacak, donanımla, kaliteyle, eğitim modelleriyle ve sunulan imkânlarla öğrenciyi cezbedecek bir hale dönüştürülmesi lazım. Bu okulların üniversiteye yerleştirme başarısıyla ilgili toplumsal algısı çok yüksek değil bu nedenle bu okullara yönelik olumsuz bir yönelim sözkonusu” dedi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde boş kontenjanlardaki artışı anımsatan Ünsal, “25 yıldır meslek liselerini Türkiye’nin en zayıf öğrencilerinin toplandığı birer alan haline dönüştürmüş olduk. Bu nedenle meslek liseleri için hangi olumlu proje yapılırsa yapılsın toplumdaki olumsuz algıyı bir türlü değiştirmeye yeterli olmadı. Bu liselerin gerçekten kalitesini öyle bir noktaya getirmemiz gerekiyor ki bu liselerden mezun olanlar çalışma hayatına, istihdam hayatına kolay bir şekilde yer almalı” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin fen ve Anadolu liselerini tercih ettiğini söyleyen Ünsal son olarak şu ifadeleri kullandı: “Meslek lisesi ve imam hatip liselerinin büyük çoğunluğu daha çok yüzde 10’luk, yüzde 30’luk, yüzde 60’lık, yüzde 70’lik dilimlerden öğrenci alıyorlar. Doğal olarak bu okulları nitelikli okul tanımının içine sokmak çok rasyonel değil. Öte yandan bir sonraki nakil döneminde genel boş kontenjan sayısının 10 bini geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü ilk nakil döneminde beklediği okullara nakil olamayan öğrenciler, özel okullara geçiş yapmaya başlıyor.”