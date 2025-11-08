AKP'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
AKP'de Bitlis, Tunceli, Elazığ, Niğde ve Çanakkale il başkanlıklarına atama gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.
Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.