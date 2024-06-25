AKP'de 7 ilin başkanı değişti
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nin ardından 7 ilde AKP il başkanının görevden alındığı bildirildi. Buna göre, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar'da değişikliğe gidildi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. Toplantıda il örgütleri de masaya yatırıldı. AKP'de 7 ilde AKP il başkanı değişti.
Haber 7'de yer alan habere göre AKP'de değişimin yaşandığı iller şöyle: Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar.
AKP MYK 5 SAAT SÜRDÜ
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan parti çalışmaları kapsamında bulunduğu AKP Genel Merkezi'nden gece yarısı ayrıldı.
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