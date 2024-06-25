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AKP'de 7 ilin başkanı değişti

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nin ardından 7 ilde AKP il başkanının görevden alındığı bildirildi. Buna göre, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar'da değişikliğe gidildi.

Güncel
  • 25.06.2024 00:39
  • Giriş: 25.06.2024 00:39
  • Güncelleme: 25.06.2024 01:04
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de 7 ilin başkanı değişti
FOTOĞRAF: AA

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. Toplantıda il örgütleri de masaya yatırıldı. AKP'de 7 ilde AKP il başkanı değişti.

Haber 7'de yer alan habere göre AKP'de değişimin yaşandığı iller şöyle: Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar.

AKP MYK 5 SAAT SÜRDÜ

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan parti çalışmaları kapsamında bulunduğu AKP Genel Merkezi'nden gece yarısı ayrıldı.

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