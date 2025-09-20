AKP'de 8 il başkanı istifa etti: "Şehirlerdeki çalışmalar istediğimiz düzeyin altında kaldı"

AKP'de il başkanlarının istifaları sürüyor. Son üç günde 8 il başkanı üst üste istifa ettirildi. Bugün ilk istifa AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi’den geldi.

Köstekçi, "Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik" dedi.

Son istifa ise Dersim’den geldi. Halk TV’nin haberine göre AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de görevi bıraktı.

PARTİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

AKP’den yapılan açıklamada istifalara ilişkin şunlar denildi:

“Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır."

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.”

AKP'de 18 Eylül'de iki il başkanı istifa etmişti. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlunun uyuşturucu kullanan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yıldırım'ın ardından geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Dün de dört il başkanı istifasını duyurmuştu. AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ardından AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını" duyurdu. Daha sonra da Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve son olarak da Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş görevinden istifa etmişti.

ŞAMİL TAYYAR: MEVZU DERİN

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, son istifalara ilişkin paylaşım yaptı. Tayyar, “Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” dedi.